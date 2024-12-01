Україну у грудні 2024 року накриють магнітні бурі, вплив яких можуть відчути метеозалежні люди.

Магнітні бурі можуть вплинути на самопочуття людей, дізнайтеся, чого очікувати у грудні метеозалежним людям.

За даними метеорологів , у грудні 2024 року може статися кілька магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутним на Землі.

Метеорологи кажуть, що вони будуть різною інтенсивністю на початку, у середині та наприкінці грудня.

Календар магнітних бур на грудень 2024 року:

Сильна магнітна буря буде 1, 12 та 16 грудня;

Магнітна буря середньої інтенсивності 6-7, 15 та 17 грудня;

Слабка магнітна буря: 8, 20, 29 та 31 грудня.

Наприкінці грудня українців попередили про триденну магнітну бурю 21-23 грудня, потужність складе 5 балів, але знизиться до 4.

Остання цього року одноденна буря силою 5 балів очікується на 30 грудня.

Медики радять під час магнітних бур у грудні 2024 року зменшити фізичні навантаження, більше відпочивати та гуляти, приймати спазмолітики та препарати для усунення хворобливих симптомів, зниження тиску, якщо це необхідно.

Бажано не вживати алкоголь за три дні до настання магнітної бурі у грудні, їсти легку їжу, відмовитися від вживання кави.

Медики попереджають, що в період магнітних бур у грудні і не тільки люди також скаржаться на апатію, безсоння та загострення хронічних захворювань, тому краще завжди з собою носити ліки першої необхідності.

Важливо пити достатньо рідини, потрібно більше гуляти на свіжому повітрі, і якнайчастіше провітрювати приміщення.

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