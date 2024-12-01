Церковне свято 2 грудня, Православні християни вшановують цього дня пам'ять святого Авдія, одного з дванадцяти малих пророків.

У православній церкві за новим стилем 2 грудня вшановують пам'ять пророка Аввакума, восьмого з дванадцяти малих пророків.

У народі 2 грудня називають День Авакума.

Раніше незаміжні дівчата вечорами влаштовували посиденьки, займаючись рукоділлям і балакали.

2 грудня церква за новим календарем вшановує пам'ять святого пророка Авакума.

Наші пращури 2 грудня свято проводили спеціальний обряд для достатку та захисту від злих сил: тупою стороною сокири вдаряли по всіх одвірках та віконних рамах у будинку.

Здавна вірили, що цей ритуал принесе успіх.

Сокиру клали під ліжко дитини чи вагітної жінки, щоб нечисть їх не чіпала і обходила.

Що не можна робити у Церковне свято 2 грудня:

цього дня не можна піднімати предмети, які знайшли на землі

2 грудня не можна ділитися секретами та планами на майбутнє.

Святого Авдія здавна вважали покровителем домашнього вогнища та сімейного щастя, тому 2 грудня краще не виходити з дому без особливої ​​потреби.

Забороняється сваритися та з'ясовувати стосунки, особливо у сім'ї, є ризик, що сварка стане початком кінця стосунків.

Народні прикмети на 2 грудня, так, наприклад, якщо у цей день багато снігу - чекайте на багатий урожай, місяць уночі в тумані - буде хуртовина.

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