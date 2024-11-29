Українцям розповіли, скільки ракет накопичила РФ та як часто зможе завдавати масованих ударів.

Нагадаємо, що рф останній раз завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні в ніч на 28 листопада.

Повітряні сили Збройних сил інформували, що армія рф тоді запустила 91 ракету різних типів та 97 “Шахедів”.

Крім того росія відновила удари по об’єктам енергетики і встановив рекорд по кількості одночасного застосування “Шахедів” під час атаки.

Ворожа армія вже накопичила ракети як мінімум на сім масованих ударів.

У російської армії накопичено більше 1000 ракет різних типів, про це повідомив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

“Кожної позиції (ракет — прим. ред.) більше сотні. Тих же “Іскандерів”, Х-101, Х-555, “Калібрів”. За великим рахунком на десятки ракетних атак із використанням близько сотні ракет в кожній атаці у них на даний момент є. Звичайно, частина там НЗ — недоторканний запас, який вони навряд чи будуть використовувати. На сім-вісім атак ракети точно є”, — повідомив Світан.

Джерело: ТСН.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 29 листопада російські загарбники запустили по території України ударні дрони.

Під час обстрілу України армія РФ застосувала 132 ударних безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу.

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 88 ворожих безпілотників.

41 БпЛА був локаційно втрачений, скоріше за все, завдяки активній роботі РЕБ Сил оборони, також відомо, що один безпілотник повернувся назад в рф.

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