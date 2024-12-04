З 2022 року в Україні функціонує електронний нотаріат "Нота", інтегрований у застосунок "Дія".

Послуга є доступною як для громадян, так і для державних органів, органів місцевого самоврядування та нотаріусів.

Основний принцип роботи сервісу – це цифрова взаємодія між нотаріусом, заявником і платформою "Дія". Нотаріус формує документ, завантажує його у Систему е-нотаріату, де кожна сторінка отримує унікальний QR-код. Цей код дозволяє миттєво перевірити достовірність документа.

Користувач, який хоче отримати електронну копію нотаріального документа, повинен відсканувати QR-код за допомогою застосунку "Дія". Після цього власник документа отримує запит у розділі "Повідомлення" в "Дії" і підтверджує або відхиляє надання доступу. Якщо згода надана, система генерує PDF-документ із цифровим підписом нотаріуса, який можна завантажити протягом години.

Щоб мати доступ до послуги для запитувача обов’язково мати нотаріальний документ із QR-кодом, активований "Дія.Підпис" і номер платника податків у застосунку. Власник документа також має використовувати "Дія", володіти біометричним паспортом і активувати "Дія.Підпис".

Наразі сервіс абсолютно безкоштовний для користувачів. Проте існують часові обмеження: запит на доступ до документа має бути підтверджений або відхилений протягом 30 хвилин. Якщо цього не сталося, процедуру потрібно буде повторити. Проте нова функція значно спрощує роботу з документами, адже вона виключає необхідність фізичної присутності в нотаріальній конторі.

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