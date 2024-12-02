США, Великобританія та Франція дали дозвіл Україні завдавати ударів по військових об'єктах углиб території РФ.

Дозвіл Україні використовувати ATACMS за цілями, що розташовані на території РФ, у середині листопада дав президент США Джо Байден.

Байден ухвалив рішення на тлі інформації, що РФ розмістила північнокорейських військових біля кордону з Україною.

Великобританія та Франція дозволили та поставили Україні зброю, але Німеччина відповіла відмовою на прохання щодо надання далекобійної крилатої ракети TAURUS.

Якими є характеристики західних ракет у війні РФ проти України?

ATACMS – це балістичний ракетний комплекс. Ракети, довжиною 4 метри, діаметром 610 міліметрів, вагою понад 1,5 тонн, мають можливість нести окремі боєголовки та касетні заряди.

Ракети ATACMS відносяться до класу балістичних ракет малої дальності.

Дальнобійні варіанти ракет ATACMS можуть знищувати цілі на відстані до 300 км.

Storm Shadow/SCALP-EG. Британські Storm Shadow та французький аналог SCALP-EG – це крилаті ракети повітряного базування з дальністю ураження мети до 400 км.

Німецько-шведська TAURUS – далекобійна крилата ракета з дальністю поразки до 500 км.

Ці ракети підходять для високоточних ударів, також відомо, що оперативно-тактичні ракети TAURUS летять низько над землею та мають комбіновану систему наведення, що дозволяє рухатися без підтримки GPS.

Джерело: dw.com.

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