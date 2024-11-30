Цими вихідними, 30 листопада – 1 грудня, погода в Україні обіцяє бути спокійною, але не обійдеться без морозів і опадів.

Завдяки великому антициклону, більшість території країни залишатиметься без істотних опадів, але в окремих регіонах можливі дощі з мокрим снігом та місцями нічні морози.

Прогноз на 30 листопада.

Західні області зустрінуть суботу опадами у вигляді мокрого снігу, дощу та мряки. Вночі температура опуститься до -2°C, а вдень буде в межах 0°C…+5°C. У Карпатах очікується ще холодніше – від -1°C до -7°C.

На півночі та в центрі країни також буде холодно, але без суттєвих опадів. Нічні температури варіюватимуться від -4°C до +1°C, а вдень – від -2°C до +3°C. У південних регіонах, включаючи Крим, прогнозується більш м’яка погода з температурою вночі +3°C…+8°C і вдень +6°C…+11°C.

Прогноз на 1 грудня.

На заході, півночі та в центрі України в неділю ситуація не зміниться: погода залишатиметься хмарною з можливими туманами та памороззю. Температура вночі становитиме від -3°C до +2°C, а вдень очікується +2°C…+7°C. У Карпатах знову холодніше – від 0°C до -5°C.

На півдні країни, зокрема в Криму, залишатиметься сухо, але не без холодних поривів вітру, а температури вночі знизяться до -1°C…+4°C, вдень досягнуть +3°C…+8°C. В східних областях нічні температури коливатимуться в межах -3°C…+2°C, а вдень буде +0°C…+5°C.

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