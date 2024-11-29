Через вплив циклону з боку Греції атмосферні фронти принесуть опади в Україну.

29 листопада, в Україні очікується потепління, проте в окремих регіонах можливі дощі та мокрий сніг.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на півдні країни буде найбільша погода, температура підніметься до +6…+11 градусів. У західних регіонах також буде тепло — від +4 до +7 градусів.

На решті території України очікується від +1 до +5 градусів, а вночі очікуюються невеликі заморозки.

Де варто очікувати опади?

Через вплив циклу з боку Греції атмосферні фронти принесуть опади в Україну.

«У п’ятницю дощі та мокрий сніг ймовірні в західних регіонах, на півночі, а також на Вінниччині, Черкащині та Одещині», — зазначила Наталка Діденко.

Водночас на решті території України опадів не прогнозується, а в Донецьку та Луганській області також будуть сонячні прояснення.

Прогноз для Києва та вихідних днів

У столиці в п'ятницю очікуються мокрий сніг і дощ. Вітер буде південно-східним, місцями поривчастим і не надто комфортним. Температура вночі близько 0, а вдень +1…+3 градуси.

На вихідних по всій Україні пануватиме антициклон, що забезпечуватиме суху й теплу погоду, додала синоптик.

Також Politeka писала про те, що вплив зимової погоди може бути більш негативним для Сил оборони України, аніж для наступу російських окупаційних військ.

Військовий пояснив, що погода першочергово впливає на мобільність автомобільної і бронетехніки, гусеничної та колісної, для неї несприятливі погодні умови дійсно зменшують можливості операцій.

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