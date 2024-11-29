29 ноября в Украине ожидается потепление, однако в отдельных регионах возможны дожди и мокрый снег .

Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, на юге страны будет самая большая погода, температура поднимется до +6…+11 градусов. В западных регионах также будет тепло – от +4 до +7 градусов.

На остальной территории Украины ожидается от +1 до +5 градусов, а ночью ожидаются небольшие заморозки.

Где следует ожидать осадков?

Из-за влияния цикла со стороны Греции атмосферные фронты принесут осадки в Украине.

«В пятницу дожди и мокрый снег вероятны в западных регионах, на севере, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях», — отметила Наталья Диденко.

В то же время, на остальной территории Украины осадков не прогнозируется, а в Донецке и Луганской области также будут солнечные прояснения.

Прогноз для Киева и выходных дней

В столице в пятницу ожидается мокрый снег и дождь. Ветер будет юго-восточным, местами порывистым и не слишком удобным. Температура ночью около 0, а днем ​​+1…+3 градуса.

На выходных по всей Украине будет царить антициклон, обеспечивающий сухую и теплую погоду, добавила синоптик.

Также Politeka писала о том, что влияние зимней погоды может быть более негативным для сил обороны Украины, чем для наступления российских оккупационных войск.

Военный объяснил, что погода влияет на мобильность автомобильной и бронетехники, гусеничной и колесной, для нее неблагоприятные погодные условия действительно уменьшают возможности операций.

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