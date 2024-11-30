Благодаря большому антициклону большинство территории страны будет оставаться без существенных осадков, но в отдельных регионах возможны дожди с мокрым снегом и местами ночные морозы.
Прогноз на 30 ноября.
Западные области встретят субботу осадками в виде мокрого снега, дождя и мряки. Ночью температура опустится до -2°C, а днем будет в пределах 0°C. +5°C. В Карпатах ожидается еще холоднее - от -1 до -7°C.
На севере и в центре страны тоже будет холодно, но без существенных осадков. Ночные температуры будут варьироваться от -4°C до +1°C, а днем от -2°C до +3°C. В южных регионах, включая Крым, прогнозируется более мягкая погода с температурой ночью +3°C…+8°C и днем +6°C…+11°C.
Прогноз на 1 декабря.
На западе, севере и в центре Украины в воскресенье ситуация не изменится: погода будет облачной с возможными туманами и изморозью. Температура ночью будет составлять от -3°C до +2°C, а днем ожидается +2°C…+7°C. В Карпатах снова холоднее – от 0°C до -5°C.
На юге страны, в частности в Крыму, будет оставаться сухо, но не без холодных порывов ветра, а температуры ночью снизятся до -1°C…+4°C, днем достигнут +3°C…+8°C. В восточных областях ночные температуры будут колебаться в пределах -3°C…+2°C, а днем будет +0°C…+5°C.
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