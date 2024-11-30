В эти выходные, 30 ноября – 1 декабря, погода в Украине обещает быть спокойной, но не обойдется без морозов и осадков.

Благодаря большому антициклону большинство территории страны будет оставаться без существенных осадков, но в отдельных регионах возможны дожди с мокрым снегом и местами ночные морозы.

Прогноз на 30 ноября.

Западные области встретят субботу осадками в виде мокрого снега, дождя и мряки. Ночью температура опустится до -2°C, а днем ​​будет в пределах 0°C. +5°C. В Карпатах ожидается еще холоднее - от -1 до -7°C.

На севере и в центре страны тоже будет холодно, но без существенных осадков. Ночные температуры будут варьироваться от -4°C до +1°C, а днем ​​от -2°C до +3°C. В южных регионах, включая Крым, прогнозируется более мягкая погода с температурой ночью +3°C…+8°C и днем ​​+6°C…+11°C.

Прогноз на 1 декабря.

На западе, севере и в центре Украины в воскресенье ситуация не изменится: погода будет облачной с возможными туманами и изморозью. Температура ночью будет составлять от -3°C до +2°C, а днем ​​ожидается +2°C…+7°C. В Карпатах снова холоднее – от 0°C до -5°C.

На юге страны, в частности в Крыму, будет оставаться сухо, но не без холодных порывов ветра, а температуры ночью снизятся до -1°C…+4°C, днем ​​достигнут +3°C…+8°C. В восточных областях ночные температуры будут колебаться в пределах -3°C…+2°C, а днем ​​будет +0°C…+5°C.

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