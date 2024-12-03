Так, українські фахівці почали вживлювати у дрони штучний інтелект для того, аби забезпечити високоточне ураження цілей ворога.

Модифіковані українські дрони мають змогу знаходити та вражати цілі ворога навіть в умовах радіоелектронної протидії, яка, як правило, є великою проблемою для дронів на ручному керуванні.

Вже відомо кілька десятків рішень для дронів виключно від українських виробників, які постачаються до Сил оборони України, заявили в Міноборони.

Частіше за все дрони зі штучним інтелектом застосовують в спеціальних операціях завдяки можливостям, що дає така модифікація.

Дрон зі штучним інтелектом може подолати системи РЕБ противника, які впливають на порушення зв'язку між пілотом та дроном.

Українські спеціалісти наразі думають над тим, щоб встановити штучний інтелект на дрони-перехоплювачі, що полюють на великі розвідувальні безпілотники ворога.

Російським операторам важко виводити свої "Орлани" та "Зали" з-під удару FPV-дронів, а зі штучним інтелектом це взагалі стане практично неможливим.

Джерело: Reuters.

До слова, в ніч на 29 листопада дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ та НПЗ у Туапсе у Краснодарському краї.

Про масштабну атаку на нафтобазу Атлас під містом Каменськ-Шахтинськ Ростовської області вночі 29 листопада писали місцеві жителі.

В. о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар спочатку повідомляв, що в розпал атаки сили ППО нібито знищили 30 дронів.

Проте в Міноборони росії до ранку нарахували 29 нібито знищених безпілотників. Крім того, відомо про атаку на НПЗ у Туапсе у Краснодарському краї.

Губернатор Веніамін Кондратьєв досі не прокоментував кадри диму над морем у Туапсе.

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