Так, дрони-камікадзе Phoenix Ghost вже декалька раз спливали в звітах від Пентагону щодо переданої Україні зброї та техніки.

Проте ці дрони Phoenix Ghost вважалися майже найтаємничішою зброєю війни.

Майже ніхто не знав достеменно, як виглядають ці дрони та які у них характеристики.

Видання The War Zone оприлюднило деяку інформації щодо цих безпілотників.

Повідомляється, що Phoenix Ghost - це не назва дрону, а цілого сімейства безпілотників-камікадзе, йдеться про кілька зразків безпілотників, а саме Disruptor, Dominator та Atlas.

Disruptor запускають багатьма способами, максимальна злітна вага дрону - до 84 кг при запуску пневматичним способом, її можна збільшити на 10 кг.

Заявляється, що цей дрон- камікадзе запускається із транспорту, із двигуном внутрішнього згоряння Disruptor має змогу залишатися в повітрі близко 4,5 годин та пролетіти на максимальну відстань до 600 км з корисним вантажем 22 кг.

Є також версія з електронним уприскуванням палива (EFI), яка збільшує політ дрона в повітрі до 11,6 години і розширює запас ходу до 1322 кілометрів.

Зовні дрон схожий на Shahed-101.

Dominator так само може запускатися двома способами, що дозволяє збільшувати злітну вагу з 93 до 103 кг. Двигун схожий на попередню модель:

Знаходження в повітрі 4,6 години, дальність 492 км, при двигуні з EFI — 11,7 години в повітрі та дальність 1196 км.

Phoenix Ghost Atlas - дрон має дальність польоту до 120 кілометрів.

Джерело: The War Zone.

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