3 грудня за новим церковним календарем згадують святого Іоанна Молчальника, єпископа Колонійського.

У народному календарі день називають Івана Мовчальника.

3 грудня (16 грудня за старим стилем) – день пам'яті святого Іоанна Молчальника.

Свято 3 грудня за старим стилем – день пам'яті архієпископа Константинопольського Прокла, преподобного Григорія Декаполіта.

У народному календарі 3 грудня – свято Івана Молчальника.

Наші пращури помітили, яка сьогодні погода - такою вона буде й 3 червня.

Що не можна робити на церковне свято 3 грудня?

На Церковне свято 3 грудня є низка заборон.

Що не можна робити: лаятися, особливо з рідними людьми, інакше - сварки триватимуть весь рік.

Не можна давати обіцянки та відмовляти у допомозі людям та милостині.

Головною із заборон 3 грудня - не можна багато говорити, молитися краще не вголос, а "про себе".

3 грудня не можна вирушати у далеку дорогу, намагалися дочекатися наступного дня.

Не сваріться 3 грудня один з одним, треба бути привітними та дружніми.

Серед наших предків існувало багато прикмет на 3 грудня:

дивилися, який день, якщо вранці сніг – надвечір буде тепло.

Якщо 3 грудня у грубці тріщать дрова – чекайте мороз, а якщо 3 грудня йде дощ, значить литиме і на третій день літа.

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