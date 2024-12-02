3 грудня за новим церковним календарем згадують святого Іоанна Молчальника, єпископа Колонійського.
У народному календарі день називають Івана Мовчальника.
3 грудня (16 грудня за старим стилем) – день пам'яті святого Іоанна Молчальника.
Свято 3 грудня за старим стилем – день пам'яті архієпископа Константинопольського Прокла, преподобного Григорія Декаполіта.
У народному календарі 3 грудня – свято Івана Молчальника.
Наші пращури помітили, яка сьогодні погода - такою вона буде й 3 червня.
Що не можна робити на церковне свято 3 грудня?
На Церковне свято 3 грудня є низка заборон.
Що не можна робити: лаятися, особливо з рідними людьми, інакше - сварки триватимуть весь рік.
Не можна давати обіцянки та відмовляти у допомозі людям та милостині.
Головною із заборон 3 грудня - не можна багато говорити, молитися краще не вголос, а "про себе".
3 грудня не можна вирушати у далеку дорогу, намагалися дочекатися наступного дня.
Не сваріться 3 грудня один з одним, треба бути привітними та дружніми.
Серед наших предків існувало багато прикмет на 3 грудня:
дивилися, який день, якщо вранці сніг – надвечір буде тепло.
Якщо 3 грудня у грубці тріщать дрова – чекайте мороз, а якщо 3 грудня йде дощ, значить литиме і на третій день літа.
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