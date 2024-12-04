Це роз’яснення було надано у постанові від 23 жовтня 2024 року у справі №380/2838/24.

"Бойова повістка" або мобілізаційне розпорядження є офіційним документом, який зобов'язує громадян з'явитися у визначений час і місце для призову на військову службу в межах мобілізації.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Наказ є обов'язковим до виконання і спрямований на забезпечення оперативного поповнення Збройних Сил України. Проте, спроби оскаржити такі повістки через суд не мають перспективи, адже Верховний Суд України ухвалив, що це неможливо.

Чому повістка не оскаржується

Згідно з позицією Верховного Суду України, повістка є лише засобом оповіщення про виконання військового обов’язку і не може бути предметом оскарження в суді. Це роз’яснення було надано у постанові від 23 жовтня 2024 року у справі №380/2838/24.

Судова практика: спроби оскаржити повістки

Один із позовників подав позов із проханням визнати дії Територіального центру комплектування (ТЦК) щодо складання та вручення йому повістки незаконними. Він повідомив, що документ містив порушення: порушення підпису начальника ТЦК, не зазначену дату виклику та мету прибуття. Такі порушення, на думку викликача, призвели до тяжких наслідків, зокрема відкриття кримінального провадження за ст. 336 КК України.

Однак Окружний адміністративний суд відмовив у відкритому провадженні, а апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Рішення Верховного Суду: ключові аргументи

Верховний Суд роз'яснив, що виготовлення і вручення повістки не належить до дій суб'єкта владних повноважень, які можуть бути оскаржені в адміністративному порядку. У справі №380/2838/24 було виявлено, що обов’язок громадян з’явитися до ТЦК визначений не повісткою, а положеннями Закону України №2232-XII. Відтак, навіть за умовами помилок в оформленому документі, немає підстави для адміністративного провадження.

Суд нагородив:

Повістка є лише засобом оповіщення, а не актом суб'єкта владних повноважень.

Незгода з діями ТЦК щодо вручення повістки не може бути предметом адміністративного розгляду.

Порушення процедури вручення повістки розглядаються в межах кримінального провадження.

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