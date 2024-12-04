Його підрозділ перебував під постійними обстрілами, однак не мав засобів захисту чи достатнього забезпечення для протистояння ворогу.

Боєць залишив базовий табір на передовій через пошкодження зброї для захисту від обстрілів.

Про це стало відомо із вироку Березнегуватського районного суду Миколаївської області.

Обставини справи

Стрілець кулеметного взводу служив на передовій у Миколаївській області. Його підрозділ перебував під постійними обстрілами, однак не мав засобів захисту чи достатнього забезпечення для протистояння ворогу. Тож чоловік залишив частину та поїхав додому. Згодом боєць повернувся назад, де став на облік у ТЦК.

Через два місяці чоловік повернувся до лав ЗСУ, проте невдовзі був демобілізований, адже досягнув 60-річного віку.

Рішення суду

Суд врахував, що обвинувачений раніше не мав судимостей, був учасником бойових дій і добровільно повернувся до служби. Проте йому все ж призначили покарання — два роки позбавлення волі.

Військовий має право подати апеляцію на це рішення.

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