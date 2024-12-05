У Кривому Розі 37-річний чоловік разом з мамою більше 15 годин провів у своєму автомобілі, закрившись там від поліції та ТЦК.

Як інформує патрульна поліція Кривого Рогу, інцидент стався 28 листопада, коли правоохоронці зупинили водія Chevrolet за порушення правил дорожнього руху. Чоловік припаркувався в неналежному місці, і під час перевірки з'ясувалося, що він знаходиться у розшуку ТЦК.

Поліція попросила водія поїхати до ТЦК для уточнення його даних, але чоловік відмовився виконувати вимогу. Натомість він зачинився в автомобілі разом зі своєю матір'ю та провів у ньому всю ніч, перебуваючи на узбіччі проспекту.

"Я не був п’яний і ні під чим іншим теж не перебував. І нічого я не порушував. І доказів у них немає. Це беззаконня. З нашої країни зробили щось неймовірно безбожне", – заявив водій Chevrolet.

За його словами, зранку на місце приїжджали працівники ТЦК, однак поспілкувавшись із правоохоронцями - поїхали. Водій Chevrolet так і не розповів, чи оновив він свої дані в ТЦК, але наполягав на тому, що ні адміністративної, ні кримінальної справи проти нього через це не порушували. Коли чоловік залишив місце події не повідомлялося, але журналісти зазначали, що він зробив це після спілкування з представниками ТЦК.

Представники патрульної поліції зазначили, що для затримання чоловіка не застосовували силу, чи спеціальні засоби. До нього також приїжджав адвокат.

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