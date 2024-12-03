З 2 по 8 грудня в Україні буде суха погода з можливими сніговими опадами та туманами, а температура коливатиметься від -6°C вночі до +12°C вдень.

З 2 по 8 грудня в Україні пануватиме суха погода під впливом антициклону, проте в другій половині тижня пройдуть невеликі опади, переважно у вигляді снігу.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів деталі прогнозу.

Погода в Україні з 2 по 8 грудня

У понеділок, 2 грудня, по всій території України опадів не буде, проте місцями з'являться тумани та паморозь. Вітер південно-східний, 3–8 м/с. Температурв вночі коливатиметься від 0 до -5°C, вдень — від 0 до +5°C, а на півдні та в Карпатах стовпчики термометрів піднімуться до +7°C.

У вівторок, 3 грудня, без значних опадів, лише місцями можливості тумани. Вітер південно-східний, 5–10 м/с, у Карпатах і Закарпатті — змінний. Нічна температура буде від 0 до -5°C, вдень — від 0 до +5°C, а в Криму, Одесі та Прикарпатті — близько +8°C.

У середу, 4 грудня, по всій Україні очікується суха погода. Вітер змінний, 3–8 м/с. Температура вночі знизиться до -1…-6°C, вдень — від -1 до +4°C, на півдні — до +8°C.

У четвер, 5 грудня, збережеться антициклональна погода без опадів, за винятком незначного снігу на заході країни. Вітер південно-східний, 3–8 м/с. Нічна температура повітря -1…-6°C, вдень — від -1 до +4°C, а на півдні — до +7°C.

У п'ятницю, 6 грудня, малорухомий фронт принесе невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, мряки та туманів. У південно-східних регіонах опадів не буде. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від -3 до +2°C, вдень — від -1 до +4°C, а в Криму та Приазов'ї — до +8°C.

У суботу, 7 грудня, у північних, центральних, східних та частково західних областях — невеликі опади, місцями дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с, у західних областях поривчастий. Температура вночі буде коливатися від -4 до +1°C, вдень — від -1 до +4°C, а на південь — до +7°C.

У неділю, 8 грудня, на заході очікується мокрий сніг та дощ, а в інших областях — без значних опадів. Місцями будуть тумани. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від -3 до +2°C, вдень — від +2 до +7°C, а на південь — до +12°C.

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