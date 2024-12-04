Астролог назвала рік, коли за її прогнозами закінчиться війна в Україні.

Тарологиня вважає, що війна в Україні закінчиться вже зовсім скоро, названо вирішальний рік.

Тарологиня, астрологиня Відаюча Ма зробила власний прогноз та розповіла, чи закінчиться війна в Україні 2025 року.

За словами астролога, карти Таро кажуть, що є можливість закінчення війни у наступному році, про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Астролога запитали про те, чи закінчиться війна 2025 року тому вона зробила розклад карт Таро та повідомила, що є така ймовірність.

"Ну все. Перша карта - це закінчення війни. Карта "смерть" - це не погано, це закінчення війни і це непогана карта, до речі", - вважає астрологиня Відаюча Ма, зробивши розклад Таро.

До слова, таролог Ма Ірина назвала подію, після якої може закінчитись війна в Україні.

За її словами, війна в Україні може закінчитися домовленостями.

Крім того, таролог прогнозує, що Путін готовий домовлятися, проте шукає вигоду для себе.

Таролог Ірина зазначила, що стимулювати Путіна до переговорів матимуть змогу перемоги українські захисники на фронті.

Мольфарка, переможниця "Битви екстрасенсів" Олена Стеценко зробила свій прогноз, коли закінчиться війна в Україні.

Вона вважає, що 2025 року може закінчитися війна Росії проти України.

Також мольфарка передбачила, що 2025 рік буде набагато кращим, ніж 2024 і зазначила, що відбудуться зміни на політичній та військовій арені.

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