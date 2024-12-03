На фронті загинув український актор, який повернувся з Литви в Україну, щоб боротися за її незалежність.

Артист повернувся з Литви в Україну майже з перших днів повномасштабної війни, що розв'язала росія.

Звістку про загибель Артема Ковбасинського повідомили на Facebook-сторінці Клайпедського державного музичного театру.

Колеги артиста повідомили, що Артем вважав обов'язком обороняти рідну землю від ворога.

Артем часто говорив, що якщо залишиться жити в Литві - втратить гідність і людяність.

Загиблий захисник казав, що мусить повернутися додому, щоб захищати Україну.

Артем Ковбасинський з 2019 році навчався у професійній школі танців, отримав диплом хореографа в Академії танцю Сержа Лифаря в Києві. Він працював у балетній трупі, а потім переїхав до Литви.

Дізнавшись про війну в Україні Артем вирішив повернутись, щоб захистити Батьківщину.

У Артема не було військової підготовки, тому вчився стрільбіЮ у Литві він знайшов людей, що допомогли йому купити йому військову форму, спорядження та аптечки.

Після навчання Артем відправився на фронт, де, на жаль, загинув.

"Дякуємо колезі за захист Батьківщини. Не були знайомі та невимовно боляче усвідомлювати ціну свободи щодня. На щиті",

"Світла і вічна памʼять Герою!",

"світла пам'ять захиснику України",

"Вічна слава героєві!", - пишуть слова співчуття користувачі мережі у коментарях.

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