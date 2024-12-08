Він розповів, що в лютому його направили на бойове завдання, але через проблеми зі спиною та колинами його повернули назад.

У Старокостянтинові Хмельницької області суд розглянув справу військового, який відмовився виконати наказ командира про переведення до іншої військової частини.

Про це йдеться в оприлюдненому вироку суду, який був опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень.

Чоловік стверджував, що у нього є проблеми зі здоров'ям, однак результати медичної комісії підтвердили його придатність до служби.

Як йдеться в матеріалах справи, чоловік із Старокостянтинова, мобілізований у березні 2022 року, проходив військову службу. У серпні 2023 року він відмовився виконати наказ командира про переведення до іншої частини, пославшись на погне здоров’я. У результаті проти нього було порушено кримінальне провадження за непокору.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, але просив врахувати обставини. Він розповів, що в лютому його направили на бойове завдання, але через проблеми зі спиною та колинами його повернули назад.

Суддя Старокостянтинівського районного суду, розглядаючи справу, врахував висновок військово-лікарської комісії, яка в липні 2023 року визнала солдата придатним до служби. На думку судді, обвинувачений не надав достатньо доказів, щоб підтвердити серйозність свого стану здоров'я.

У підсумку суд визнав чоловіка винним у непокорі наказу та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

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