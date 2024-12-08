Чоловік запропонував допомогу за 25 тисяч доларів, обіцяючи знайти рішення, щоб не йти на військову службу.

В Одесі чоловік вимагав у військовослужбовця 25 тисяч доларів, обіцяючи "допомогти" оформити непридатність до служби після травм.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та Національній поліції 3 грудня.

Він заявив, що має зв'язки в медичній комісії і може вплинути на рішення. У разі ж відмови він погрожував, що військовому проблемами.

Як встановили слідчі, 34-річний одесит дізнався про військового, який повинен був пройти медкомісію для визначення придатності до служби. Чоловік запропонував допомогу за 25 тисяч доларів, обіцяючи знайти рішення, щоб не йти на військову службу. Якщо він відмовиться і захоче пройти комісію самостійно, зловмисник погрожував йому проблемами з отриманням деяких документів.

Злочинця затримали під час зустрічі з військовим, коли він отримав гроші. Йому повідомили про про підозру в отримані неправомірної вигоди. Наразі чоловік перебуває під вартою, і може вийти під заставу в розмірі 1 млн грн. Якщо суд визнає його винним, він може отримати до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

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