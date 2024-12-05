У Харкові 16- та 17-річні хлопці підпалили дві будівлі, в яких розташовуються ТЦК та СП, на замовлення російських агентів через месенджер Telegram.

Про це у Фейсбук розповів керівник слідчого відділу поліції Сергій Болвінов. У повідомленні вказано, що інцидент був зафіксований 2 грудня.

Як інформують правоохоронці, злочинці отримали завдання від росіян, яким обіцяли заплатити тисячу доларів США за підпал. Хлопці, скориставшись пляшками з бензином, вирушили на "завдання". Один із підлітків безпосередньо підпалював будівлю, кидаючи пляшку з горючою рідиною, а його напарник знімав весь процес на камеру для подальшого підтвердження виконання завдання.

Протягом одного тижня їм вдалося підпалити дві будівлі ТЦК. Перший підпал стався через вікно, другий — через двері. Однак план злочинців не був настільки вдалим, як вони очікували. Камери спостереження на місці події зафіксували їхні обличчя, що дозволило поліції швидко встановити їхню особу.

Зрозумівши, що їх викрили, підлітки намагалися втекти від правосуддя і поїхали до Одеси. Однак їх швидко затримали. За словами представників обласної прокуратури, обох хлопців судитимуть у Київському райсуді Харкова. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років, або навіть довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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