Церковне свято 7 грудня за новим календарем у цей день згадують святого Амвросія Медіоланського.

7 грудня за новим церковним календарем згадують святого Амвросія Медіоланського.

У народному календарі 7 грудня - Абросімов день.

7 грудня (20 грудня за старим стилем) – день пам'яті святого Амвросія Медіоланського, він був єпископом, праведником та християнським письменником.

Свято 7 грудня за старим церковним календарем – день святої Катерини Олександрійської.

Амвросій Медіоланський здавна вважався покровителем вчителів, проповідників та співочих.

Святому молилися у різних домашніх та побутових потребах, він мав дар зцілювати людей – молитви святому допомагають хворим, а також дітям.

7 грудня було прийнято розпочинати підготовку до Різдва - наші предки намагалися проводити вечір у родинному колі.

Підготовку до Різдва починали з того, що жінки прибирали у хаті, а чоловіки заготовляли м'ясо на святковий стіл.

Заборони на церковне свято 7 грудня:

Займатися важкою працею та прати, не можна, але можна наводити лад у будинку, наприклад, прати фіранки, займатися заготівлею продуктів до свята.

На Амвросію не потрібно влаштовувати гучні гуляння - можна викликати хвороби і нещастя.

Раніше намагалися не купувати 7 грудня нові речі, особливо дорогі, бо наші предки вірили, що вони швидко поламаються і не принесуть радості.

Читайте також:

Коли День святого Миколая у 2024 році: головні традиції та заборони.

Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.