В умовах регулярних відключень електроенергії українці змушені знаходити способи виживання за будь-яких обставин.

Однією з важливих навичок стало вміння заряджати смартфон без доступу до мережі.

Є прості і при цьому основні хитрощі, які допоможуть залишатися на зв'язку навіть у складних ситуаціях.

Заряджений ноутбук може бути резервним джерелом енергії для смартфона. Для цього достатньо підключити телефон до ноутбука через кабель USB. Батареї ноутбука вистачить на кілька підзарядок мобільного пристрою.

Автомобільний прикурювач із адаптером USB або вбудованою бездротовою зарядкою дозволяє легко поповнити заряд телефону. Головне – мати в наявності відповідний пристрій та кабель.

Важливо завжди мати поруч із собою павербанк. Це один з найпопулярніших способів заряджання.

Компактні сонячні панелі працюють навіть узимку. Пристрої бувають з вбудованим акумулятором і без нього, що дозволяє заряджати смартфон як під прямим сонячним промінням, так і в інших умовах.

Автомобільний акумулятор можна використовувати для екстреної зарядки, хоча це може негативно позначитися на акумуляторі телефону. Потрібний перетворювач напруги для безпечного підключення.

Невеликі генератори для домашніх умов забезпечують живлення смартфонів та інших пристроїв. Достатньо підключити телефон через USB-кабель.

Динамо-машини або велосипедні генератори перетворять механічну енергію на електрику. Для заряджання потрібно обертати ручку або колесо велосипеда.

Багато електроінструментів, таких як шуруповерти або тримери, оснащені потужними акумуляторами, які можна використовувати для заряджання телефону.

ДБЖ із зовнішнім акумулятором зберігає запас енергії для заряджання декількох пристроїв, включаючи смартфони, ноутбуки та інші гаджети.

Деякі бездротові колонки та ліхтарики оснащені функцією зворотного заряджання. Вони можуть дати невеликий запас енергії для екстреного дзвінка чи перевірки інтернету.

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