Самбірський міськрайонний суд Львівщини виніс рішення щодо працівника ТЦК, який перевищив свої повноваження під час супроводу військовозобов’язаного.

Як пише zaxid.net з посиланням на матеріали справи, суд визнав солдата Максима П., водія роти охорони ТЦК, винним у застосуванні сили до чоловіка, якого він силою намагався доставити до військкомату. В результаті суд призначив покарання у вигляді штрафу на суму 17 тисяч гривень.

Інцидент стався 7 вересня 2024 року, коли військовозобов’язаний, не бажаючи проходити військово-лікарську комісію, схопився за паркан і почав викрикувати прохання про допомогу. У цей момент солдат Максим П. застосував фізичну силу та психологічний тиск, намагаючись доставити чоловіка у ТЦК. Водночас, працівник ТЦК не визнавав своєї провини, стверджуючи, що не застосовував сили, а лише утримував військовозобов’язаного за руку.

Щодо Максима П. склали протокол про адмінправопорушення за ч.2 ст.172-14 КУпАП (перевищення військовим влади чи службових повноважень).

Розглянувши всі докази, включаючи відеоматеріали з місця події, суддя Тетяна Кущ прийшла до висновку про перевищення службових повноважень і ухвалила рішення про штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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