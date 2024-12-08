У разі смерті пільговика, якому нараховували пільги у готівковій формі, члени його сім’ї також мають право отримати невиплачені кошти.

Українці, які стикаються з труднощами в оплаті комунальних послуг, можуть отримати державну допомогу у вигляді субсидій чи пільг.

Про те, як українці можуть отримати невиплачену пільгу або субсидію, розповіли в Пенсійному фонді України.

Хто має право на отримання невиплачених коштів?

У разі смерті отримувача житлової субсидії в грошовій формі, її вартість може бути передана іншій особі, яка зазначена у довідці про зареєстрованих у житловому місці. Також право на отримання виплати має:

опікун чи піклувальник дитини до 18 років;

опікун особи, офіційно визнаної недієздатною.

Виплата надається за весь місяць, у якому сталася смерть отримувача.

Щоб отримати кошти, члени домогосподарства, на яких було розраховано субсидію або пільгу, повинні подати заяву до Пенсійного фонду України протягом трьох місяців після смерті одержувача. На підставі поданих документів кошти перераховують заявнику.

У разі смерті пільговика, якому нараховували пільги у готівковій формі, члени його сім’ї також мають право отримати невиплачені кошти. Заяву потрібно подати до кінця бюджетного періоду.

Необхідні документи для отримання виплат

Законодавство України не дозволяє передавати невиплачені субсидії чи пільги у спадок. Тому для отримання коштів слід негайно звернутися до Пенсійного фонду із такими документами:

реквізити банківського рахунка заявника;

копія свідоцтва про смерть отримувача виплат.

Родичі повинні дотримуватися встановлених термінів подачі заявки, у разі пропуску термінів отримати виплати буде неможливо. Правильне оформлення документів є запорукою успішного отримання належних коштів.

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