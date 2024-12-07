На півдні температура вдень до +12..+14 градусів, а вночі опуститься до +6..+8 градусів.

На початку наступного тижня в Україні різко потепліє і температура повітря підніметься з мінусових значеннь до значних плюсів.

Такий прогноз дали в Укргідрометцентрі.

Синоптики стверджують, що в понеділок, 9 грудня, і вівторок, 10 грудня, настане потепління, однак погода буде дощовою. У деяких регіонах можливий мокрий сніг.

9 грудня температура в північних, центральних і східних областях підніметься до +5..+7 градусів у день, а вночі буде +4..+5 градусів. Упродовж дня йтиме дощ. Західна частина країни переживатиме більш холодну погоду з температурою вдень +3..+4 градуси, а вночі до +4. Очікується мокрий сніг. На півдні температура вдень до +12..+14 градусів, а вночі опуститься до +6..+8 градусів.

10 грудня погода залишиться подібною — теплий день без мінусових температур, проте дощі і мокрий сніг триватимуть.

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За словами військового експерта, вся справа в тому, що зараз бойові дії ведуться переважно невеликими групами піхоти.

"На певних напрямках, де противник зосереджує велику кількість людей, незважаючи чи то сніг, чи то болото, вони намагаються йти вперед. Техніка використовується обмежено. Єдине, що стало таким більш можливим – зникли маскуючі фактори, і краще можна розгледіти, де противник просувається, або де ми просуваємося – це гра, в яку грають двоє", – заявив Сергій Грабський.

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