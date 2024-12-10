Українці, які подали заяви до 1 грудня, отримують допомогу на весь опалювальний період.

Жителі України, які не можуть самостійно сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, мають право на оформлення субсидії.

У Пенсійному фонді України пояснили, чому деякі громадяни отримують знижену субсидію.

Чому розмір субсидії може бути меншим

Розрахунок субсидії індивідуальний для кожного домогосподарства. Основними чинниками є рівень доходів сім'ї та витрати на оплату комунальних послуг. Найбільшими витратами є витрати на опалення. Водночас ще існує один важливий нюанс.

З 1 жовтня розпочався період подачі заявою на субсидії на опалювальний сезон. Українці, які подали заяви до 1 грудня, отримують допомогу на весь опалювальний період. Ті ж, хто звернеться пізніше, не можуть розраховувати на повну субсидію.

Якщо заяву подано в грудні чи пізніше, субсидія нараховується лише з місяця звернення. Це означає, що компенсація за попередній місяць опалювального сезону не буде врахована, а частина коштів буде втрачено.

Як подати заявку на субсидію

Оформити субсидію можна кількома способами:

Онлайн: через вебпортал Пенсійного фонду України.

Поштою: надіславши документи до місцевого відділення Пенсійного фонду.

Особисто: відвідавши відділення Пенсійного фонду за місцем проживання.

Перед поданням заявки важливо переконатися, що немає заборгованостей за комунальні послуги. Якщо борги є, їх потрібно погасити або укласти договір про реструктуризацію. Інакше це може стати причиною відмови у призначеній субсидії.

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