Під час судового засідання чоловік пояснив, що спершу отримав одну повістку, але мобілізація не відбулася.

У місті Червоноград Львівської області чоловіка визнали винним в ухиленні від призову за мобілізацію.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Що сталося

Згідно з матеріалами справи, опублікованими в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у вересні 2023 року чоловік успішно пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього він отримав бойову повістку, але замість того, щоб з'явитися до територіального центру комплектування (ТЦК), не виконав своїх обов'язків.

Під час судового засідання чоловік пояснив, що спершу отримав одну повістку, але мобілізація не відбулася. Згодом йому вручили ще одну з вимогою з'явитися до ТЦК наступного дня. Він стверджував, що прибув до центру, однак там його нібито не попросили повернутися додому та очікувати подальших вказівок. За його словами, обіцяли йому зателефонувати та призначити нову дату, але ні дзвінка, ні нової повістки він так і не отримав.

Свідчення

На суді виступила мати обвинуваченого, яка підтвердила факт отримання сином повістки. Вона також зазначила, що з 2010 року чоловік страждає на алкоголізм, що могло вплинути на його дії.

Вирок суду

Розглянувши всі обставини, суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від військової служби під час мобілізації. Суд постановив призначити покарання упродовж трьох років позбавлення волі.

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