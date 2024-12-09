Командир зазначив, що через високу завантаженість не зміг належно відреагувати на порушення та не погодився з обвинуваченням.

На Львівщині підполковник однієї з військових частин виявив недбалість у виконанні своїх обов'язків, дозволивши нарахувати премію п'яному підлеглому.

Ці конкретні відомості стали відомі з вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався в червні 2023 року, коли старший лейтенант з'явився на службу в стані алкогольного сп'яніння. Підполковник був обізнаний про цей факт, але не застосував до нього дисциплінарних заходів, а також безпідставно нарахував 17 тисяч гривень премії.

На суді командир зазначив, що через високу завантаженість не зміг належно відреагувати на порушення та не погодився з обвинуваченням.

Після розгляду справи суд визнав підполковника винним у недбалому виконанні службових зобов'язань і наклав штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Рішення суду може бути оскаржене.

Також Politeka писала про командира військової частини, який може сісти до в'язниці. У Дніпропетровській області викрито командира військової частини, який замість виконання своїх службових обов’язків змушував підлеглих будувати для нього котеджі.

За даними слідства, підполковник протягом 2022-2024 років залучав військовослужбовців до будівництва двоповерхових котеджів, включаючи облаштування прилеглої території.

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