Львівського онколога засудили за отримання хабара для продовження групи інвалідності.
Про це йдеться у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі.
Залізничний районний суд Львова ухвалив вирок лікарю-онкологу Ігорю Бекару за корупційні дії. Він отримав 1500 доларів за вплив на співробітників МСЕК з продовження групи інвалідності. Суд призначив йому штраф у розмірі 68 тисяч гривень.
Згідно з вироком, присудженим у судовому реєстрі в грудні 2024 року, лікар-онколог 5-ї міської клінічної поліклініки Львова Ігор Бекар 15 липня отримав хабар на суму 1500 доларів США за вплив на працівників Міжрайонної спеціалізованої онкологічної МСЕК №1 для продовження третьої групи інвалідності для пацієнтів.
Після отримання грошей Бекара затримали, і було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). У суді лікар визнав свою провину.
Суддя Іванна Іванюк розглядала всі матеріали справи та визнала обвинуваченого винним, призначивши штраф у розмірі 68 тис. грн. 1500 доларів, отримані як хабар, мають бути повернуті СБУ. Вирок може бути оскаржений.
Також Politeka писала про те, що у Києві правоохоронці затримали завідувачку лабораторії контролю якості та безпеки продукції під час отримання хабара.
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