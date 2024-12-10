Підполковник, офіцер ВПС США Джахара Матісек з позивним "Френкі" вважає, що війна в Україні триватиме ще доволі довго.

Офіцер відповів на питання, наскільки світ є близьким до завершення війни в Україні, якщо новообраний президент США Трамп не буде втручатися.

"Я бачу, що це триватиме ще три роки", - поділився думкою Матісек.

Також Матісек вважає, що Росія не застосує ядерну зброю найближчим часом.

"Росіяни можуть говорити, вони можуть брязкати шаблями про це скільки завгодно, але в кінцевому підсумку це насправді завдасть більше шкоди російській військовій машині. Це завдасть їм ще більшої шкоди, це зробить їх ще більш ізольованими", - повідомив офіцер ВПС США Джахара Матісек.

За словами підполковника, однією з дуже важливих змін, які путін вніс до ядерної доктрини, це те, що тепер будь-яка атака на Білорусь буде вважатись нападом на Росію.

Джерело: "Радіо Свобода".

Експерти вважають, що закінчення війни в Україні 2024 року очікувати не варто, тому бойові дії триватимуть і в 2025 році.

Військові аналітики допускають і ймовірний новий контрнаступ ЗСУ, політичні події, які зможуть вплинути війну в Україні.

Також йдеться про можливі переговори з Росією.

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