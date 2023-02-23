Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Лишившиеся жилья смогут претендовать на жилищный сертификат или оплату ремонтных работ.
"Парламент поддержал в целом закон #7198 о создании государственного реестра, поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства", — говорится в сообщении.
По его словам, "За" проголосовали 275 нардепов.
Согласно принятому закону, он будет действовать на протяжении трех лет после прекращения или отмены военного положения "на территории, где такой объект находится (находился)".
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В то же время компенсация будет предоставляться только за поврежденные или разрушенные объекты с 24 февраля 2022 года.
Компенсацию можно будет получить исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость.
Право на компенсацию получат физические лица-граждане Украины, являющиеся владельцами имущества. В то же время, ряд лиц рассчитывать на нее не сможет:
- из санкционных списков;
- с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности;
- их наследники.
Владельцев частных домов это не касается – они могут рассчитывать на денежную компенсацию на выбор:
- получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома;
- деньги, "которые будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства".
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