Украинцам не будут выплачивать деньги за разрушенное жилье из-за боевых действий.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Лишившиеся жилья смогут претендовать на жилищный сертификат или оплату ремонтных работ.

"Парламент поддержал в целом закон #7198 о создании государственного реестра, поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства", — говорится в сообщении.

По его словам, "За" проголосовали 275 нардепов.

Согласно принятому закону, он будет действовать на протяжении трех лет после прекращения или отмены военного положения "на территории, где такой объект находится (находился)".

В то же время компенсация будет предоставляться только за поврежденные или разрушенные объекты с 24 февраля 2022 года.

Компенсацию можно будет получить исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость.

Право на компенсацию получат физические лица-граждане Украины, являющиеся владельцами имущества. В то же время, ряд лиц рассчитывать на нее не сможет:

из санкционных списков;

с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности;

их наследники.

Владельцев частных домов это не касается – они могут рассчитывать на денежную компенсацию на выбор:

получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома;

на покупку квартиры или дома; деньги, "которые будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства".

Напомним, сделайте запасы еды и воды, не выходите на улицу: появилось срочное предупреждение об опасности.

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