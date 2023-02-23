В одной из военных частей Прикарпатья обнаружили около 8,5 тонн испорченной говядины.

Мясо, предназначенное для питания военных, поместили в морозильную камеру в ноябре 2022 года, а в январе обнаружили, что оно испортилось.

Оказалось, что температура была значительно выше, чем предусмотрено условиями хранения, сообщает пресс-служба ДБР.

Чиновница должна контролировать температурный режим и заметить сбои в работе техники, однако из-за халатности этого не сделала.

Начальнику продовольственного хранилища поставлено в известность о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины.)

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Также в ДБР сообщают, что в ходе досудебного расследования нанесенный ущерб был полностью возмещен.

Общая стоимость мяса составляла более 1 млн гривен.

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