Мясо, предназначенное для питания военных, поместили в морозильную камеру в ноябре 2022 года, а в январе обнаружили, что оно испортилось.
Оказалось, что температура была значительно выше, чем предусмотрено условиями хранения, сообщает пресс-служба ДБР.
Чиновница должна контролировать температурный режим и заметить сбои в работе техники, однако из-за халатности этого не сделала.
Начальнику продовольственного хранилища поставлено в известность о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины.)
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Также в ДБР сообщают, что в ходе досудебного расследования нанесенный ущерб был полностью возмещен.
Общая стоимость мяса составляла более 1 млн гривен.
Напомним, безработным в Украине раздадут по 100 тысяч: есть важное условие .
Безработным малообеспеченным будет выдано 100,5 тыс. грн. на собственное дело. Деньги можно будет не возвращать, если в течение трех лет открытый на полученные деньги малый бизнес заплатит налоги и взносы на сумму от 100,5 тыс. грн.
Как сообщала Politeka, пенсионерам ощутимо "подтянуты" выплаты: "даже тем, кому не планировали...".
Также Politeka писала, что украинцы предлагают списать долги по кредитам с защитников: "рискуют своей жизнью".