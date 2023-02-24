Украинцам показали необычную новую банкноту, но все украинцы поняли замысел.

Банкноту выпустили к первой годовщине полномасштабной войны. Ее номинал – 20 гривен, сообщили в Нацбанке.

Банкнота «Помним! Не простим!» памятна и посвящена борьбе Украины против российских захватчиков и увековечению силы духа украинского народа, его стойкости, несгибаемости и героизма.

Эта банкнота, как отмечают в Нацбанке, уникальна и не похожа на обычные украинские банкноты, ведь имеет яркий и выразительный дизайн, выполненный вертикально.

Тираж банкноты ограничен и составляет 300 тысяч штук, что придает банкноте коллекционную ценность.

Эти уникальные 20 гривен вводятся в обращение 23 февраля 2023 и будут доступны для покупки, начиная с 24 февраля.

Однако не все украинцы восприняли новость положительно:

"Так это оборотная или сувенирная купюра? Потому что выходит денежная масса на 6 млн увеличится и не потянет ли это девальвацию? Какова будет ее цена на сайте?",

"Увеличьте пожалуйста % продукции для продаж в интернет-магазине НБУ...",

"Мое мнение что у недостающих 48 шт банкнот в тираже, то возможна нехватка 2 неразрезанных листов, или специально их оставили для музея НБУ", - пишут украинцы в комментариях.



Напомним, в Украине планируется провести проверку пенсионеров: кто может остаться без пожизненных выплат.

Как сообщала Politeka, пенсионерам ощутимо "подтянуты" выплаты: "даже тем, кому не планировали...".

Также Politeka писала, что безработным в Украине дадут по 100 тысяч: есть важное условие.