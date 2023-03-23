Если большинство трудоспособных мужчин заберут в армию, агропредприятиям просто не хватит работников для весенне-полевых работ. Поэтому предприниматели, работающие в аграрном секторе, пытаются уже сейчас организовать эту броню для своего персонала, сообщает юрист Екатерина Котенкова в эфире " Знай ".
Котенкова опасается, что из-за бюрократии утвержденный список бронирования может попасть к руководителю агропредприятия только осенью, когда придет время убирать урожай на полях.
"Кстати, некоторых мужчин, имеющих дефицитные военно-учетные специальности, могут вообще не разрешить бронировать", - добавила Котенкова.
"Это точно. Ведь гребут в селах всех подряд. К сожалению",
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"Надо сначала не сеять повестками, как зерном, а начать наконец думать!!! Кто вам пашет, кто засеет, кто соберет?",
"Многие трактористы на войне, поменяйте их, они же не железные, уже год воюют, а другие ищут массу причин, чтобы не воевать, сделали страну инвалидов",
"В селе где мои родные, даже тех, кто должен быть на севе, уже забрали всех",
" А что вы жрать будете? Кто поля обрабатывать будет? Кто народ кормить будет? Европа что ли? Не мечтайте",
"Каждый пусть делает свое дело, военкомат по своей профессии, а земледельцы по своей", - пишут украинцы в комментариях.
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