Массовая мобилизация в селе может создать большие проблемы в аграрном секторе.

Если большинство трудоспособных мужчин заберут в армию, агропредприятиям просто не хватит работников для весенне-полевых работ. Поэтому предприниматели, работающие в аграрном секторе, пытаются уже сейчас организовать эту броню для своего персонала, сообщает юрист Екатерина Котенкова в эфире " Знай ".

Котенкова опасается, что из-за бюрократии утвержденный список бронирования может попасть к руководителю агропредприятия только осенью, когда придет время убирать урожай на полях.

"Кстати, некоторых мужчин, имеющих дефицитные военно-учетные специальности, могут вообще не разрешить бронировать", - добавила Котенкова.

"Это точно. Ведь гребут в селах всех подряд. К сожалению",

"Надо сначала не сеять повестками, как зерном, а начать наконец думать!!! Кто вам пашет, кто засеет, кто соберет?",

"Многие трактористы на войне, поменяйте их, они же не железные, уже год воюют, а другие ищут массу причин, чтобы не воевать, сделали страну инвалидов",

"В селе где мои родные, даже тех, кто должен быть на севе, уже забрали всех",

" А что вы жрать будете? Кто поля обрабатывать будет? Кто народ кормить будет? Европа что ли? Не мечтайте",

"Каждый пусть делает свое дело, военкомат по своей профессии, а земледельцы по своей", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, украинцы выступили с предложением прекратить надбавки депутатам и вернуть премии защитникам.

Также сообщалось о мобилизации украинцев без подготовки: новый запрет хотят ввести после скандалов.

Кроме того, Politeka.net писала об общественном резонансе после силового вручения повестки в Одессе.