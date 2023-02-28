Юрист объяснил, могут ли мобилизовать военнообязанного, имеющего плохое зрение.

Так, юрист Константин Гритчин сообщил, проблемы со зрением указаны в статье 31 Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы.

Это расстройства зрения и слепота Н53-Н54 (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.).

В зависимости от тяжести заболевания, статьи Расписания болезней делится на 4 подгруппы:

"а": непригоден к военной службе с исключением из воинского учета;

"б": непригодность или ограниченная пригодность устанавливается индивидуально;

"в": пригодность или ограниченная пригодность устанавливается индивидуально;

"г": пригодны к службе.

Статья 31 состоит из:

31-я – острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота; отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже;

31-б – острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота; отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше или острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1;

31-в – острота зрения одного глаза 0,4 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1;

31-г – дихромазия, аномальная трихромазия любого типа.

Для пригодности к военной службе острота зрения для далее с коррекцией должна быть не ниже 0,5 на один глаз и 0,1 на второй глаз или не ниже 0,4 на обоих глазах.

Лица, пользующиеся контактными линзами, должны иметь очки, острота зрения в которых позволяет обеспечить исполнение служебных обязанностей.

Таким образом, для установления пригодности нужно пройти военно-врачебную комиссию.

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