Прощенное воскресенье в 2023 году приходится на 26 февраля. Уже на следующий день у верующих начнется Великий пост.

В Прощенное воскресенье Церковь запрещает употреблять алкоголь, а также блюда из мяса, передает "ТСН".

Также в этот день запрещено шить, вышивать, стирать, вязать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом или рукоделием.

Категорически нельзя ругаться, оскорблять и обижаться, злословить или кричать на детей.

Если человек извинился перед вами, вы не можете ему отказать в нем.

После трапезы не следует убирать со стола, потому что это считается плохой приметой.

Все блюда накрываются полотенцем, так вы зазовете в дом благополучие и счастье.

В Прощенное воскресенье по народным преданиям проходит Страшный суд. Поэтому в этот день запрещено вспоминать свои грехи и выходить из дома после заката.

Утро в Прощенное воскресенье начинается с того, что человек просит прощения у всех своих родных. Сначала старшие члены семьи приносят извинения младшим.

Когда перед вами извинились, нужно сказать: "Бог простит и я прощаю".

Если по каким-то причинам вы пока не можете простить этого человека, тогда говорят: "Я пока не могу тебя простить, но я искренне желаю, чтобы Бог простил тебя".

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