Прощенное воскресенье в 2023 году приходится на 26 февраля. Уже на следующий день у верующих начнется Великий пост.
В Прощенное воскресенье Церковь запрещает употреблять алкоголь, а также блюда из мяса, передает "ТСН".
Также в этот день запрещено шить, вышивать, стирать, вязать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом или рукоделием.
Категорически нельзя ругаться, оскорблять и обижаться, злословить или кричать на детей.
Если человек извинился перед вами, вы не можете ему отказать в нем.
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После трапезы не следует убирать со стола, потому что это считается плохой приметой.
Все блюда накрываются полотенцем, так вы зазовете в дом благополучие и счастье.
В Прощенное воскресенье по народным преданиям проходит Страшный суд. Поэтому в этот день запрещено вспоминать свои грехи и выходить из дома после заката.
Утро в Прощенное воскресенье начинается с того, что человек просит прощения у всех своих родных. Сначала старшие члены семьи приносят извинения младшим.
Когда перед вами извинились, нужно сказать: "Бог простит и я прощаю".
Если по каким-то причинам вы пока не можете простить этого человека, тогда говорят: "Я пока не могу тебя простить, но я искренне желаю, чтобы Бог простил тебя".
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