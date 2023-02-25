Как пишет Politeka.net, Митрополит Епифаний провел молитву в годовщину полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

Отмечается, что во время службы Предстоятель автокефальной Православной церкви Украины также вознес особенную молитву к Господу, когда Родина в опасности. В конце молебна Митрополит отметил украинских защитников и защитниц Украины церковными наградами.

"Мы возносим наши благодарственные молитвы Богу, Его Пречистой Матери и всем святым за то, что Господь помог нам сохранить нам украинское государство. Сегодня мы вспоминаем уже годовщину с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Хотя эта жестокая война длится уже 9 лет, но последний год был очень тяжелым и сложным. Мы благодарим Бога, благодарим каждого защитника нашей Украины, новейшего героя, который несет подвиг, защищая нашу украинскую землю", - сказал предстоятель ПЦУ.

Также Митрополит Епифаний отметил, что украинцы вместе сильнее, несокрушимые и никто не сможет нас победить. Ведь среди украинцев царит любовь к своей Родине, земле, семье и всех тех, кто являются единым целым целым Украинского государства.



"Мы должны вспомнить и тех, кого с нами уже нет – ведь Михайловский Златоверхий монастырь стал центром чествования наших погибших новейших героев. Мы помним их, молимся за них и не имеем права их забыть – они отдали самое драгоценное, свои жизни, ради каждого из нас, ради мирного неба, которое мы имеем», – подытожил глава ПЦУ.

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