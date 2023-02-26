За прошедшую неделю морковь подорожала на 11% об этом рассказали в издании East Fruit.
Росту цен способствует заметное повышение торговой активности в этом сегменте. Большинство хозяйств приостановили продажи моркови высокого качества в ожидании еще большего роста цен - продавать эти партии планируют в марте.
В настоящее время морковь поступает в продажу по оптовой цене 20-28 грн/кг ($0,55-0,77/кг), что в среднем на 11% дороже, чем неделей ранее
Сообщается, что повышать цены продавцам удается, так как на рынке мало предложений продукции.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Масштабный пожар вспыхнул в Киеве: появились первые подробности и фото
"Противника выбили и уничтожили": ВСУ совершили успешное контрнаступление, появились подробности
"Это не ужасный сон": Комаров из "Мир наизнанку" одним фото ошеломил украинцев
Легенда украинского кино ушел из жизни, дочь рассказала о трагедии: "Он был для меня даже важнее мамы"
Многие украинские хозяйства уже фактически завершили сезон реализации прошлогодней моркови. При этом торговая активность в этом сегменте остается достаточно высокой.
Таким образом, в этом году морковь стоит в два раза дороже, чем во второй половине февраля 2022 года.
Кроме того продавцы уверены, что цены на эту продукцию продолжат расти и дальше, так как спрос на рынке будет увеличиваться, а запасов этого овоща осталось не так много.
Напомним, стоимость молочной продукции стремительно растет: к чему готовиться украинцам.
Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.
Также Politeka.net писала, что важнейший для украинцев продукт ощутимо подорожал, и это не предел: как изменились цены на хлеб.