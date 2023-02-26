За прошедшую неделю морковь подорожала на 11% об этом рассказали в издании East Fruit.

Росту цен способствует заметное повышение торговой активности в этом сегменте. Большинство хозяйств приостановили продажи моркови высокого качества в ожидании еще большего роста цен - продавать эти партии планируют в марте.

В настоящее время морковь поступает в продажу по оптовой цене 20-28 грн/кг ($0,55-0,77/кг), что в среднем на 11% дороже, чем неделей ранее

Сообщается, что повышать цены продавцам удается, так как на рынке мало предложений продукции.

Многие украинские хозяйства уже фактически завершили сезон реализации прошлогодней моркови. При этом торговая активность в этом сегменте остается достаточно высокой.

Таким образом, в этом году морковь стоит в два раза дороже, чем во второй половине февраля 2022 года.

Кроме того продавцы уверены, что цены на эту продукцию продолжат расти и дальше, так как спрос на рынке будет увеличиваться, а запасов этого овоща осталось не так много.

Напомним, стоимость молочной продукции стремительно растет: к чему готовиться украинцам.

Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.

Также Politeka.net писала, что важнейший для украинцев продукт ощутимо подорожал, и это не предел: как изменились цены на хлеб.