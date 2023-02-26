В киевском супермаркете заметили воробьев, которые прыгали по полу, а затем по продуктам питания на полках.

В Госпродпотребслужбе Киева сообщили, что такое "соседство" птиц и продуктов питания очень опасно для здоровья покупателей, передает "ТСН".

"Птицы — переносят опасную болезнь, такую как орнитоз. Инфекция вызывает у человека очень тяжелое воспаление легких. Эту инфекцию могут разносить городские голуби и воробьи. Очень опасно, когда птицы имеют доступ к продуктам питания в торговых точках, которые покупают и потребляют жители столицы. Птиц не должно быть в магазине – это нарушение. Владельцы торговых сетей об этом прекрасно знают", — говорит начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

За птиц в торговом зале владельца супермаркета могут наказать штрафом от 34 тысяч гривен. Если это привело к тяжелым последствиям - сумма штрафа будет больше.

"А где же контролирующие органы??",

"Пусть чаще санстанции наведываются..быстро всех потравят",

"Санстанции нет. Есть частные фирмы, которые травят грызунов. Ну сами понимаете, как фирма частная, вытравит в магазине всех грызунов, то и зовут не будут, а платят им за вызовы и работу. Вот так они и травят, чтобы каждое воскресенье их вызывали. Крыс в Киеве тьма, мышей по подвалам кишмя кишит.

"Вероятно, что происходит антисанитария",

"Антисанитария и не очень хороший знак", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, обнародована схема обмана украинцев в магазинах, как защититься.

Как сообщала Politeka, пенсионерам ощутимо "подтянут" выплаты: "даже тем, кому не планировали...".

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