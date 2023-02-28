Стал известен размер индексации пенсий с 1 марта 2023 г.

Как передает Politeka.net со ссылкой на Министерство социальной политики Украины, размер индексации пенсий с 1 марта 2023 г. составит 19,7%.

Повышение размера пенсий состоится для 10,5 млн. пенсионеров.

Также в министерстве отметили, что в частности с 1 марта будут индексированы пенсии для 5,2 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена по Закону №1058 до 2020 г., а также для 4,2 млн человек, у которых возрастут пенсии в связи с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат.

«В частности: минимальные пенсии, размер которых уже включает в себя государственную доплату к гарантированному государством минимальному размеру. Впервые будет проиндексирован такой гарантированный государством минимальный размер пенсии. Для таких пенсий рост будет составлять от 420 до 520 грн», – пояснили в Министерстве.

В свою очередь, украинцы, в ожидании новых сумм, выражают уверенность, что андексация не будет честной и финансовое положение не улучшится, ведь цены растут очень быстро, а выплаты все равно остаются мизерными.

«Кто-то будет есть капусту, а кто-то мясо. В среднем это будут голубцы. Издевательство над пенсионерами»,

«Минимальная пенсия должна быть 5 000. Иначе это издевательство над пенсионерами»,

«Цены растут не по дням, а по часам»,

«Это будет не индексация, а издевательство»,

«Почему не индексируется надбавка за нормальный стаж? Как минимальный нормированный стаж – минимальная пенсия и надбавка. У меня 10 лет рабочего трудового стажа сверх нормы - тикают копейки...»,

«Человек заработал стажа 40 лет и пенсия 2500. Это где такое есть? Только у нас, в Украине…»,

«Не всем прибавляют. Не честно – при стаже даже три тыс не имею. 2400 – это абсурд просто» .

Напомним, в ПФУ обратились к украинцам относительно выплат за февраль перед новой индексацией.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" предупредили, к кому придут газовики.

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