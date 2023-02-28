Потребителям нужно передать показания газового счетчика во избежание некорректных данных в платежках.
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
В компании подчеркнули, что поскольку расчет суммы в платежках производится исключительно на основе данных от облгаза, потребителям важно передать показания своих газовых счетчиков с 1 по 5 марта.
В противном случае облгаз может передаст предельные показания счетчика и потребитеи могут получить некорректные суммы.
Передать показания счетчика можно с помощью контакт-центра облгаза,
чат-бота, непосредственно в офисе облгаза.
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Удвоенные суммы в платежках за газ могут появиться при передаче показателей счетчиков в облгаз, ведь именно он передает конечные показатели газоснабжающей компании для формирования счетов.
Важно своевременно и корректно передать показания счетчиков облгазу, проверить, чтобы все данные соответствовали фактическому использованию.
После получения платежки нужно проверить, правильно ли облгаз передал ваши показатели газоснабжающей компании.
Напомним, в ПФУ обратились к украинцам относительно выплат за февраль перед новой индексацией.
Также сообщалось, что в "Нафтогазе" предупредили, к кому придут газовики.
Кроме того, Politeka.net писала о скандале вокруг "Нафтогаза".