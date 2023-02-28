Нафтогаз обратился к украинцам касательно платежек за газ.

Потребителям нужно передать показания газового счетчика во избежание некорректных данных в платежках.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В компании подчеркнули, что поскольку расчет суммы в платежках производится исключительно на основе данных от облгаза, потребителям важно передать показания своих газовых счетчиков с 1 по 5 марта.

В противном случае облгаз может передаст предельные показания счетчика и потребитеи могут получить некорректные суммы.

Передать показания счетчика можно с помощью контакт-центра облгаза,

чат-бота, непосредственно в офисе облгаза.

Удвоенные суммы в платежках за газ могут появиться при передаче показателей счетчиков в облгаз, ведь именно он передает конечные показатели газоснабжающей компании для формирования счетов.

Важно своевременно и корректно передать показания счетчиков облгазу, проверить, чтобы все данные соответствовали фактическому использованию.

После получения платежки нужно проверить, правильно ли облгаз передал ваши показатели газоснабжающей компании.

Напомним, в ПФУ обратились к украинцам относительно выплат за февраль перед новой индексацией.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" предупредили, к кому придут газовики.

Кроме того, Politeka.net писала о скандале вокруг "Нафтогаза".