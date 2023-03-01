В Украине прогнозируют рост цен на важный продукт.

Так, сообщается, что вырастет цена и на хлеб. Во время войны стоимость хлеба выросла на 20-25%, но это не предел. Об этом сообщает "ТСН".

"Сегодня цена на зерно на рынке прогнозируемая и стабильная, но то, что произойдет дальше, через несколько месяцев, трудно спрогнозировать. Уменьшилось количество засеянных площадей, вероятна проблема качества зерна, также работа предприятий зависит от энергоснабжения", — прогнозирует вице-президент Украинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

По его словам, уже в середине апреля хлеб подорожает.

"Если и произойдет подорожание, то в пределах 5-10%", — заявил Дученко.

Экономист Олег Пендзин сообщает, что даже до активных боевых действий хлеб в Украине закономерно дорожал на 1%.

Напомним, стоимость молочной продукции стремительно растет: к чему готовиться украинцам.

Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.

Также Politeka.net писала, что важнейший для украинцев продукт ощутимо подорожал, и это не предел: как изменились цены на хлеб.