Так, сообщается, что вырастет цена и на хлеб. Во время войны стоимость хлеба выросла на 20-25%, но это не предел. Об этом сообщает "ТСН".
"Сегодня цена на зерно на рынке прогнозируемая и стабильная, но то, что произойдет дальше, через несколько месяцев, трудно спрогнозировать. Уменьшилось количество засеянных площадей, вероятна проблема качества зерна, также работа предприятий зависит от энергоснабжения", — прогнозирует вице-президент Украинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.
По его словам, уже в середине апреля хлеб подорожает.
"Если и произойдет подорожание, то в пределах 5-10%", — заявил Дученко.
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