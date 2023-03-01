Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Украинцы имеющие дополнительный доход, кроме официальной зарплаты, в 2022-м году должны заполнить декларацию по месту своей регистрации и уплатить налоги с прибыли.
"Подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах за прошлый год и уплачивать соответствующие налоги и сборы – конституционная обязанность граждан и их личная поддержка государства, его финансовой безопасности и обороноспособности", – сообщили в налоговой.
Заплатить нужно будет 18% от дохода от аренды, оплаты независимой профессиональной деятельности, иностранных доходов.
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Материальная помощь, выплаченная международными организациями либо государством, налогом не облагается.
Напомним, в ПФУ обратились к украинцам относительно выплат за февраль перед новой индексацией.
Также сообщалось, что в Нафтогазе предупредили об удвоенных суммах в платежках: "до 5 марта нужно...".
В компании подчеркнули, что поскольку расчет суммы в платежках производится исключительно на основе данных от облгаза, потребителям важно передать показания своих газовых счетчиков с 1 по 5 марта.
Кроме того, Politeka.net сообщала об индексации пенсий: в Кабмине уточнили, на сколько и для кого с 1 марта вырастут выплаты.