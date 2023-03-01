Украинцы, которые в 2022-м году имели дополнительный доход, должны заполнить декларацию

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Украинцы имеющие дополнительный доход, кроме официальной зарплаты, в 2022-м году должны заполнить декларацию по месту своей регистрации и уплатить налоги с прибыли.

"Подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах за прошлый год и уплачивать соответствующие налоги и сборы – конституционная обязанность граждан и их личная поддержка государства, его финансовой безопасности и обороноспособности", – сообщили в налоговой.

Заплатить нужно будет 18% от дохода от аренды, оплаты независимой профессиональной деятельности, иностранных доходов.

Материальная помощь, выплаченная международными организациями либо государством, налогом не облагается.

Напомним, в ПФУ обратились к украинцам относительно выплат за февраль перед новой индексацией.

Также сообщалось, что в Нафтогазе предупредили об удвоенных суммах в платежках: "до 5 марта нужно...".

В компании подчеркнули, что поскольку расчет суммы в платежках производится исключительно на основе данных от облгаза, потребителям важно передать показания своих газовых счетчиков с 1 по 5 марта.

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