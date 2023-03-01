Предложение появилось на сайте президента Украины. Автор петиции предложил альтернативу 8 марта выделив два выходных в честь дня Матери и Отца.
"Считаю, что нужно создать два государственных выходных, а именно: день матери (второе воскресенье мая) выходной перенесен на понедельник и день отца (третье воскресенье июня) выходной перенесен на понедельник. Прошу проголосовать за мою петицию", - предлагает автор петиции .
Петиция была опубликована 1 марта и по состоянию на 13:00 набрала 34 голоса из 25 000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Украины.
Также ранее сообщалось, что стало известно, будут ли украинцы отдыхать 8 марта 2023 года.
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В 2023 году Международный женский день выпадает на среду.
Для украинцев эта дата должна стать государственным выходным, но согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" все выходные отменены во время военного положения.
Таким образом, из-за войны 8 марта 2023 года для украинцев не будет дополнительным выходным днем.
Каждый работодатель может принимать решение индивидуально. В негосударственных компаниях вправе одобрить выходной.
Кроме 8 марта 2023, дополнительных государственных выходных также не будет на Пасху.
Напомним, украинцы выступили против отмены 8 марта: "Оставьте женщинам праздник!"
Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, зачем отменять выходные 1, 9 мая и 8 марта .
Также Politeka писала, что украинцы требуют оставить женский праздник 8 марта: "должен быть весной" .