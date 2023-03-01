Россиянка погибла при обрушении деревянного дома, который должны были снести восемь лет назад.

Российский телеграм-канал "База" сообщает, что женщина разбирала дом на дрова, чтобы согреться.

"Заброшенный дом находится прямо в центральной части Красноярска. Его признали аварийным в 2015 году, с тех пор там никто не живёт. 36-летняя женщина пришла на Дальневосточную вместе со знакомым, чтобы набрать досок, потому что ей нечем было отапливать своё жильё", - говорится в сообщении.

Во время поисков дров потолочное перекрытие обрушилось на женщину, она погибла на месте. Знакомый россиянки стоял в стороне, поэтому его не завалило вместе с ней.

В местной администрации заявили, что дом планировали снести в марте, но не успели.

Напомним, скандал разгорелся из-за 90-летней преподавательницы в украинском ВУЗе: студенты отказываются посещать пары.

А еще Politeka сообщала, что на конкурсе по поеданию блинов в Омской области (РФ) умерла россиянка - она подавилась, но решила доесть всю тарелку.

Окружающие попытались своими силами откачать Татьяну, но это не помогло. Вскоре на помощь подоспел дежурный врач санатория, который уже не сумел ничего сделать.

Также Politeka писала, что огромное количество украинских школьников выехало учиться за границу