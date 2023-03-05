Как сообщается на портале "Минфин", килограмм пшеничной муки от ТМ "Хуторок" в прошлом месяце продавали в среднем по 21,45 грн, а сейчас – по 23,03 грн за кг. В Auchan она доступна по 21,80 грн/кг.
За упаковку в 2 кг придется отдать 44,55 грн, а в январе она стоила 39,57 грн. В Metro муку можно купить по 39,90 грн.
Длинная вермишель, которая в январе продавалась по 26,90 грн/кг, сейчас доступна по 27,90 грн/кг (Metro).
Короткая вермишель подорожала за месяц с 28,57 грн/кг до 29,20 грн/кг. В торговой сети Novus ее можно купить по 26,29 грн/кг.
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Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подорожали "базовые" продукты.
Как сообщает Минфин, в частности, больше платить приходится за овощи, хлебобулочные изделия, масло.
За бутылку рафинированного масла сейчас придется заплатить около 63,40 грн за 850 мл, хотя в январе оно стоило 62,90 грн.
В феврале стали дороже некоторые сорта хлеба. Хлеб пшеничный весом 650 г сейчас обходится в 32,10 грн, что на 2 копейки дороже, чем в январе. Хлеб пшеничный нарезкой ТМ "Царь Хлеб" теперь обходится в 35,93 грн вместо 31,90.
Напомним, важнейший продукт для украинцев взлетел в цене на 25%, и это не все: "В середине апреля...".
Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.
Также Politeka.net писала, что важнейший для украинцев продукт ощутимо подорожал, и это не предел: как изменились цены на хлеб.