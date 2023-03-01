Так, в Киеве мошенник присвоил внедорожник и средства, которые предоставили на нужды ВСУ.
Об этом сообщает киевская прокуратура.
Сообщается, что в начале сентября 2022 житель столицы, уроженец Тернопольской области, получил от волонтеров 4,5 тыс. долларов для приобретения внедорожника для военных. Авто злоумышленник приобрел, однако присвоил себе.
Также в декабре 26-летний мужчина получил от волонтеров 67,7 тыс. гривен на приобретение генератора для нужд одного из батальонов ВСУ, но, получив средства, злоумышленник товар не приобрел, а деньги использовал по своему усмотрению.
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Жителю Тернопольской области выдвинули подозрение по факту мошеннического завладения имуществом и средствами, собранными для нужд Вооруженных Сил Украины (ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 263 УК).
Напомним, во Львове мошенники ограбили находившегося на лечении защитника: отобрали даже обувь и куртку.
Также сообщалось, что экс-чиновник из Днепра получила 10 лет тюрьмы за взятку $30 тыс.
Судья получила наказание 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права иметь посуду в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на 3 года.
Кроме того, Politeka.net сообщала, что аферисты обманули украинку, собравшую деньги на авто для ВСУ: "свыше ста тысяч...".