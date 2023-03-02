В Винницкой области полиция разоблачила банду, которая маскировалась под благотворительную организацию.

Как сообщает ГУ Нацполиции в Винницкой области, разоблачены псевдоволонтеры, которые торговали автомобилями, предназначенными для ВСУ.

Жители города Хмельник под прикрытием волонтерской деятельности завозили в Украину автомобили на особых условиях и впоследствии их продавали.

"Они ориентировались на покупателей, которые ищут машину для военных, чтобы в дальнейшем оформить фиктивные документы о передаче транспортных средств на фронт", - рассказали в полиции.

Таким образом, подозреваемые продали 29 ввезенных для нужд ВСУ автомобилей на сумму почти 5 миллионов гривен.

35-летнему организатору преступной схемы и двум его соучастникам, 48-летнему брату и 47-летнему знакомому сообщили о подозрении в совершении преступления.

Им грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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