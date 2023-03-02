В Минобороны Украины анонсировали усовершенствование работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как сообщила пресс-служба ведомства на совещании были подняты вопросы относительно соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации, что необходимо оптимизировать в работе и что нужно сделать, чтобы прийти к этому.

"Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан. Отработали целый ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны", – сообщили в Минобороны.

В частности, на совещании были подняли вопросы относительно:

нормативных изменений, необходимых для улучшения работы ТЦК СП;

усовершенствования процедуры заключения контракта на службу;

цифровизации работы ТЦК СП;

соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации;

работы ТЦК СП с родственниками погибших и пропавших без вести.

Напомним, в Украине существуют категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.

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Также Politeka писала, что мобилизованый из Ивано-Франковской области отказался воевать: мобилизованный получил срок из-за невыполнения приказа.